طريقة عمل القهوة بوش في ثلاث دقائق

يبحث البعض عن طريقة عمل القهوة بوش حيث لا يخلو أي بيت عربي من وجود القهوة أو محب ليها، لما لها دورا أساسيا في الضيافة وتأصيل العادات المتوارثة عبر الأجيال، والجدير بالذكر أن القهوة تحتوي على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية المفيدة للجسم، والآن نتعرف علي طريقة عمل القهوة بوش.

مقادير عمل القهوة بوش

1-ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

2-ملعقة كبيرة من الهيل أو حسب الرغبة.

3- حبات من القرنفل أو حسب الرغبة.

4-القليل من الزعفران.

5- فنجان من الماء.

طريقة تحضير القهوة بوش



الخطوة الأولى نضع الماء في الكنكة المخصصة للقهوة، ونضعه على النار هادئة ونتركه حتى الغليان.

الخطوة الثانية نضيف القهوة والهيل حسب الرغبة مع استمرار التقليب، وتترك حتى تغلي لمدة 3 دقائق.

الخطوة الثالثة نقوم باضافة القرنفل ونقلب وتترك تغلي لمدة 3 دقائق أخرى إضافية.

الخطوة الرابعة ترفع المكونات من على النار، قبل الغليان.

الخطوة الخامسة نضيف إليها الزعفران حسب الرغبة، وتصب في الفناجين الصغيرة وتقدم ساخنة.

فوائد القهوة للصحة 2024

1- تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة الأمراض السرطانية.

2- تساعد القهوة من زيادة التركيز والانتباه، حيث إنها تساهم في تنشيط الجهاز العصبي بشكل كبير.

3- تعمل على تنظيم معدل السكر بالدم والمساعدة في زيادة حساسية الجسم للأنسولين مما يفيد في مرض السكري من النوع الثاني.

4- تساعد القهوة على الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر.

5- تعمل القهوة على التقليل من ألم العضلات الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية.

6- تساعد القهوة على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنها تعمل على التخلص من الدهون التي توجد على الشرايين.

7- تساعد القهوة في علاج الصداع، وتقلل من أعراض الصداع النصفي.



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