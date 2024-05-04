السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طريقة عمل الكانيلوني في المنزل

طريقة عمل الكانيلوني
طريقة عمل الكانيلوني في المنزل

يبحث البعض عن طريقة عمل الكانيلوني الأكلة الإيطالية  الرائعة التي  يمكن تقديمها باكثر من طرقة  مختلفة، سواء بالدجاج أو باللحم، وهو من الأطباق ذات الطعم المميز من المطبخ الإيطالي والتي تتميزبالطعم الشهي، ويمكن تقديمها على المائدة بعد إعدادها في المنزل، سواء كان بالدجاج أو باللحم المفروم والآن نتعرف على طريقة عمل الكانيلوني  في وقت قليل. 

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مقادير عمل الكانيلوني :

1-كيلو من صدور الدجاج او لحمة مفروم حسب الرغبة. 

2-اثنين بصلة مبشورة.

3-اثنين كوب من المشروم المقطع.

4-اثنين ثمرة من الطماطم.

5-زيت زيتون.

6-ملح وفلفل أسود.

7-جبنة موتزريلا.

8- كوب من الدقيق.

9-كوب من اللبن.

1-ثلاث  بيضة.

طريقة تجهيز الكانيلوني 

الخطوة الأولى نقوم بخلط اللبن مع البيض والدقيق مع استمرار التقليب، ويضاف اليهم الملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثانية نقوم بتقلب المكونات جيدًا حتى نحصل على عجينة سائلة.

الخطوة الثالثة نقوم باحضار باحضارصينة القلي ويوضع بها القليل من الزيت.

الخطوة الرابعة نقوم باضافة إليها كمية من العجينة، مع تركها على النار حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.

الخطوة الخامسة نقوم بتكرار هذه الطريقة مع كمية العجينة كلها حتى تنتهى.

الخطوة السادسة ننضع صينة قلي أخرى على النار، ونضع بها زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن.

الخطوة السابعة نضيف إليها صدور الدجاج بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم مع التقليب حتى يتغير لونها.

الخطوة الثامنة نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والبصل مع استمرار التقليب حتى تذبل الخضروات.

الخطوة التاسعة نضيف الطماطم والمشروم وتتبل بالملح والفلفل الأسود، وتقلب حتى يتم نضج جميع المكونات.

الخطوة العاشرة نقوم باحضار قطع الكانيلوني ونحشو كل وحدة منها بالحشوة السابقة، وتلف عليها ويتم التكرار مع جميع كمية الكانيلوني.

الخطوة الحادي عشر نقوم باحضار صينية مدهونة بالزيت، وترص بها لفائف الكانيلوني.

الخطوة الثاني عشر بقوم بوضع على الوجه صلصة الطماطم، ويرش عليها الجبنة الموتزريلا.

الخطوة الأخيرة نضع الصينية بالفرن حتى  الطهي وحتى نحصل على لون ذهبي، وتقدم ساخنة على المائدة.

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