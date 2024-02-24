تحضير الكانيلوني.. أفكار فطار رمضان 2024‏

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن بعض الطرق التي يمكن أتبعها خلال شهر رمضان من أجل تنفيذ سفرة مختلفة وجذابه فكثير من السيدات تقوم بالبحث باستمرار عن أبرز الأكلات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان، وذلك بسبب تنفيذ أكلات بشكل يومي وهو ما يجعل الكثير من السيدات لا تعلمن ما هي الأكلات التي يمكن تنفيذها وتنال اعجاب أبنائها.

أفكار فطار رمضان 2024‏

ونسلط الضوء فى السطور التالية على مجموعة من الأكلات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان والتي تساعد في توفير مختلفة تغير من شكل السفرة وتنقل إعجاب العائلة.



مقادير الكانيلوني

1 كوب ونصف دقيق.

1 كوب ونصف لبن.

4 بيضات.

ربع ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

الحشو:

ربع كيلو لحم مفروم.

2 بصلة مفرومة.

1 ملعقة صغيره ملح

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة سمن، أو زيت

3 ملاعق صلصلة طماطم.

جبنة مبشورة.

أفكار فطار رمضان 2024‏



الطريقة

عليك القيام بخلط اللبن مع الدقيق والبيض.

صفي المكونات جيدا بعد خلطها

في مقلاة ضعي المقادير على شكل دائرة

افردى العجين وضعي به الحسو

ضعي العجين فى صينة وضعي في الحشو لحمة مفروم معصجة

ضعي الصينة فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠.

طريقة عمل الكانيلوني بطريقة حلوة

مقادير الكانيلوني الحلو:

لبن

دقيق

فانيليا

بيض

زيت

الحشو

كريمة قابلة للدهن

عسل أبيض

موز

للتزيين

سكر بودرة

توت مشكل

كريمة مخفوقة

شيكولاتة سائلة



طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

فى وعاء كبير ضعي الدقيق مع البيض والفانيلا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل

في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين وتحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف

يحشى الكريب الكانيلوني بالشوكولاته او الموز او الفراولة.

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