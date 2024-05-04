السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

على معلول ثالث أجنبى يرتدى شارة قيادة الأهلى فى التاريخ

معلول ونيدفيد
معلول ونيدفيد

أصبح الدولي التونسي علي معلول، ثالث لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة مع الفريق الأحمر على مر التاريخ.

وارتدى معلول شارة قيادة الفريق بعد خروج كريم وليد نيدفيد في الدقيقة 60 من عمر مباراة الفريق أمام الجونة.

ويعد الحارس الفلسطيني مروان كنفاني أول أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي عام 1969، أما السوداني عبدالمنعم شطة فهو ثاني الأجانب الذين ارتدوا شارة قيادة الأهلي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة منذ قرابة 8 أعوام بعدما انضم إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

اقرأ أيضًا.. فى ليلة الاحتفال بـ"معلول".. الأهلى يضرب شباك الجونة بثلاثية

الأهلي يضرب مرمى الجونة بثلاثية في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.

الأهلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبوعلي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

حسين الشحات حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.

وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.

على معلول الاهلى الجونة دوري نايل مباراة الأهلى والجونة

مواد متعلقة

محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة في الدوري

فى ليلة الاحتفال بـ"معلول".. الأهلى يضرب شباك الجونة بثلاثية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب