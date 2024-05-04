على معلول ثالث أجنبى يرتدى شارة قيادة الأهلى فى التاريخ

أصبح الدولي التونسي علي معلول، ثالث لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة مع الفريق الأحمر على مر التاريخ.

وارتدى معلول شارة قيادة الفريق بعد خروج كريم وليد نيدفيد في الدقيقة 60 من عمر مباراة الفريق أمام الجونة.

ويعد الحارس الفلسطيني مروان كنفاني أول أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي عام 1969، أما السوداني عبدالمنعم شطة فهو ثاني الأجانب الذين ارتدوا شارة قيادة الأهلي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة منذ قرابة 8 أعوام بعدما انضم إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

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الأهلي يضرب مرمى الجونة بثلاثية في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.



أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.



ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.



جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.



الأهلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبوعلي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.



حسين الشحات حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.



وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.