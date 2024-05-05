مسافر يخفى ثعبانين فى سروال أحد المسافرين فى المطار

عثر أفراد أمن المطار في ميامي على مفاجأة مذهلة، وهي عبارة عن حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب.

ووفقا لمنشور على إكس صادر عن إدارة أمن النقل، عثر أفراد الأمن في مطار ميامي الدولي على حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب في 26 أبريل عند نقطة تفتيش.

وتضمن المنشور صورة لثعبانين صغيرين تم العثور عليهما فيما يبدو أنها حقيبة نظارات شمسية.

وقالت إدارة أمن المواصلات، إن الثعبانين تم تسليمهما إلى لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.