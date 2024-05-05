القوات الجوية الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين فى سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.

وقال "بوبوف"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "دمرت القوات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف "بوبوف" أنه في منطقة التنف تم تسجيل 9 خروقات يوميًا من قبل طائرتين من طراز "إف 15" وزوج من مقاتلات تايفون، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إيه 10 ثاندربولت" وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية من طراز "إم سي 12 دبليو".