السبت 04 مايو 2024
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سياسي

معتز محمود يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: الرئيس السيسي رسخ معاني الوحدة الوطنية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

 


قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عيد القيامة المجيد هو عيد مصري وطني يجسد ابرز معاني الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والانصهار في بوتقة وطنية واحدة، معربا عن خالص تهانيه للإخوة الاقباط في عيدهم وأمنياته للشعب المصري بخالص الرخاء والاستقرار تحت ظل قيادة سياسية واعية.

 

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ولفت محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن عيد القيامة المجيد وتهنئة المسلمين إخوانهم الأقباط بالعيد والعكس، يجسد حالة التلاحم التي تميز بها الشعب المصري على سائر الشعوب، قائلا: الشعب المصري لم يعرف في يوم من الأيام فرقا بين مسلم ومسيحي، والجميع إخوان في هذا الوطن، لهم نفس الحقوق والواجبات، يعملان جنبا إلى جنب لدفع مسيرة العمل الوطني، وشركاء في البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى أن أبرز ما يميز عهد الرئيس السيسي هو تكريس حالة المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية وضرب الارهاب وعناصره ودعاة الفرقة والفتن في مقتل والقضاء عليهم، والجمهورية الجديدة فرصة لتعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالتأكيد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة خلال السنوات الماضية وتأكيد وحدة الشعب المصري وهى حائط الصد الأول في مواجهة أي مؤامرات تستهدف الوطن.

النائب معتز محمود لجنة الصناعة مجلس النواب عيد القيامة المجيد مصري

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