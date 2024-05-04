السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل: توجيهات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة جاءت مباشرة وصريحة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتماما غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

سياسات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة 


وأضاف الوزير، أنه خلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه، لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.
وخلال الفترة من 1 - 1 - 2023، حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و46 ألفا و218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفا و125 عاملا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "كشف وعلاج وتحاليل"، بواقع 2 مليون و874 ألفا 875 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و32 ألفا و670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.

txt

قرار لوزارة العمل بشأن العمالة غير المنتظمة


وقرر وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024، استحداث منحتين يضافون إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

ويعكف المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق " المنصة الإلكترونية "، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها " المالية والفنية وقواعد البيانات "، تماشيا مع سياسات " الوزارة " نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

txt

وزارة العمل: توجيهات الرئيس برفع "الأدنى لإعانات العمال" يأتى استكمالا لخطة تحسين الأجور

حسن شحاتة وزير العمل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي كورونا

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب