وزير العمل: توجيهات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة جاءت مباشرة وصريحة

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتماما غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

سياسات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة



وأضاف الوزير، أنه خلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه، لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الفترة من 1 - 1 - 2023، حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و46 ألفا و218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفا و125 عاملا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "كشف وعلاج وتحاليل"، بواقع 2 مليون و874 ألفا 875 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و32 ألفا و670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.



وقرر وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024، استحداث منحتين يضافون إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

ويعكف المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق " المنصة الإلكترونية "، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها " المالية والفنية وقواعد البيانات "، تماشيا مع سياسات " الوزارة " نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.