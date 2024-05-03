قرار لوزارة العمل بشأن العمالة غير المنتظمة

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة العمل، رقم 94 لسنة 2024 بشأن يعتد بالمخالصات أو الإفادات الإلكترونية بشأن العمالة غير المنتظمة التى تصدر من المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، ويعمل بها كمستند رسمى، كما يعتد بأى مخالصة إلكترونية صادرة عن مديريات العمل المختصة قبل العمل بأحكام هذا القرار.

ونص قراروزارة العمل رقم 94 لسنة 2024 وزير العمل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والقرارات الوزارية المنفذة له؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل؛ وعلى ما ارتايناه تحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل؛ قـــــرر:

(المادة الأولى) يعتد بالمخالصات أو الإفادات الإلكترونية بشأن العمالة غير المنتظمة التى تصدر من المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، ويعمل بها كمستند رسمى، كما يعتد بأى مخالصة إلكترونية صادرة عن مديريات العمل المختصة قبل العمل بأحكام هذا القرار.

(المادة الثانية) على مديريات العمل– التى تم تفعيل المنصة بهاـ إتاحة رابط إلكترونى لجهات الإسناد للتحقق من المخالصات أو الإفادات الإلكترونية الصادرة منها.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار. صدر فى 15-4-2024 وزير العمل حسن شحاتة.

يذكر أنه قد قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد بعد غد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قرر أيضًا أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.