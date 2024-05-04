"لن يخرج عنها الامتحان".. المراجعة النهائية لمادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية (بث مباشر)

أطلقت مؤسسة "الدستور" تجربة جديدة للطلاب في الشهادة الإعدادية والثانوية، حيث تقدم إذاعة المراجعات النهائية "بثًا مباشرًا" عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تتيح للطلاب الفرصة لطرح الأسئلة والمشاركة في النقاش مع نخبة من أفضل الأساتذة.

وقدمت أولى حلقات المراجعة النهائية لمادة العلوم للصف الثالث الإعدادي تناولها مصطفى خليل خبير مادة العلوم ومدرسها بوزارة التربية التربية والتعليم حيث وضع نموذج للامتحان، واشتمل على التركيز على أهم النقاط وأبرز التوقعات على هذا النحو:

نموذج امتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤

السؤال الأول:

أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

مواد (رسائل) كيمائية تضبط وتنظم وظائف معظم أنشطة وأجهزة الجسم. ( )

حالة الموصل الكهربية والتي تبين اتجاة انتقال الكهرباء منه أو إليه عند توصيله بموصل آخر. ( )

المادة التي تنتزع الهيدروجين أو تعطى الأكسجين أثناء التفاعل الكيميائي. ( )

ب) علل لما يأتي 1):

يطلق على الغدة النخامية سيدة الغدد الصماء.

يتكون راسب أحمر عند إضافة المغنيسيوم إلى محلول كبريتات النحاس.

يجب دفن النفايات الذرية بعيدًا عن مجرى المياة الجوفية.

ج) استخدم الرموز في التعبير عن ناتج تزاوج نباتي بازلاء أحدهما طويل الساق هجين والآخر قصير الساق.

علما بأن رمز الجين السائد (T) ورمز الجين المتنحي (t)

السؤال الثاني:

أ) أكمل العبارات الآتية:

ينتج التيار الكهربائي …… من المولدات الكهربائية بينما ينتج التيار الكهربائي ……. من الخلايا الكهروكيميائية.

عندما يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم يقوم البنكرياس بأفراز هرمون………..

يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي يسمى..…. مرتبط مع ………

ب) اذكر مثالا لكل من:

وحدة قياس فولت. أمبير. ثانية.

ج) ما اسم الغدة (x) وما وظيفتها؟

السؤال الثالث:

أ) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية:

ينجم مرض القزامة من نقص هرمون الثيروكسين بجسم الإنسان.

فصيلة الدم من الصفات المكتسبة .

انتزع مندل متوك الأزهار لعدم حدوث تلقيح خلطي .

ب) مصباح كهربائي مقاومته ٢٤ أوم وفرق الجهد بين طرفيه ١٢ فولت.

احسب مقدار الشغل اللازم لإضاءة المصباح لمدة 5 دقائق.

ج) احسب مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهرباء بين النقطتين س، ص خلال نصف دقيقة.

السؤال الرابع:

اختر الإجابة الصحيحة:

(١) يستخدم لقياس المقاومة الكهربائية جهاز.

أ) الأميتر

ب) الأوميتر

ج) الريوستات

د) الفولتميتر

(٢) من أمثلة العناصر المشعة.

أ) البوتاسيوم والفرانسيوم

ب) الراديوم والباريوم

ج)اليورانيوم والبولونيوم

د) السترونشيوم والسيلينيوم

(۳ ) تمكن العالمان ….. من اكتشاف كيفية اظهار الجين للصفة الوراثية

أ) واطسون وبيدل

ب) بيدل وتاتوم

ج ) واطسون وكريك

د)كريك وتاتوم

ب ) اكمل المعادلات الآتية مع ذكر نوع التفاعل

...+.... Cuso4 Δ

…. +…..NaoH + Hcl

→ (ج) اوجد قراءة الفولتميتر التي تجعل قراءة الاميتر تساوى ٢ امبير

يمكنكم مشاهدة الشرح والإجابة من خلال هذا الفيديو.