السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية.. الاثنين

ليالي بدر
ليالي بدر

تحل الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك في السابعة من مساء بعد غد الإثنين، لمناقشة روايتها “على يمين القلب”.

 

 

تفاصيل لقاء ليالى بدر بورشة الزيتون

 

 

ففي أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، تعقد فى السابعة من مساء بعد غد الإثنين، تحل الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر، في ضيافة الورشة لمناقشة روايتها والصادرة عن دار العين للنشر مطلع العام الجاري، تحت عنوان “على يمين القلب”، وذلك بمقر الورشة الكائن بحزب التجمع، فرع شرق القاهرة، 1 شارع محمد إبراهيم، المتفرع من شارع الشهيد أحمد المنسى.

 

ويتناول رواية “على يمين القلب” للكاتبة ليالي بدر بالنقد والنقاش والتحليل، كل من الدكتورة والروائية عزة كامل، والناقدة دكتورة فاطمة الصعيدى، والقاص والناقد مجدى نصار.

 

يشار إلى أن الكاتبة ليالي بدر، ولدت فى مدينة أريحا فى فلسطين، ثم تخصصت فى الكتابة للأطفال، كما عملت كمخرجة وكاتبة سيناريو، وقد درست الإخراج فى ألمانيا، كما أنها درست فن كتابة السيناريو فى نيويورك، ومن أفلامها: الطريق إلى فلسطين ــ مفتاح الحكايا ــ نريد لنا كوكب ــ اللغز ــ وظاظا وجرجير.

 

فازت الكاتبة ليالي بدر، بالعديد من الجوائز فى المهرجانات العربية والدولية، ومن إصداراتها فى مجال الكتابة للأطفال: ليانة والقمر ــ نهر ــ شجرة وعصافير.

 

ترأست ليالي بدر، قناة الأطفال art، وأسست أول قناة لليافعين فى العالم العربى Arterns، وعملت كمدير تنفيذي في شبكات إعلامية كمنتجة وموزعة أفلام.

 

أما رواية ليالي بدر، “على يمين القلب”، فهى سيرة روائىة تمزج بين السرد الفنى والواقعى فى آن واحد.. تتتبَّع الرواية ــ بحسب الناشر ــ مسار حياة البطلة منذ ولادتها في أريحا في فلسطين وانتقالها لمدرسة داخلية في القدس، ثم اضطرار العائلة للهجرة إلى الكويت في أثناء حرب 1967، ومن خلال ذلك تروي قصة العائلة بين القدس والخليل، والتعايش بين الفلسطينيين واليهود في تلك الفترة، وكيف تَغير لاحقًا إلى عنف وكراهية.

 

وتتناول المؤلفة في مرحلة الكويت، طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين والكويتيين من منظور الطفلة المهاجرة، التي فُرض عليها الزواج في سن مبكرة، وعانت صعوبات الحياة الأكبر من طاقتها، خصوصًا أنها تحمل خلفية قاسية لعلاقتها بأبيها وغربتها.

ليالي بدر رواية علي يمين القلب في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية الكاتب مجدي نصار الكاتبة عزة كامل الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي

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