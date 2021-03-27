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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«محروس» أقدم مسيحي يعمل في مكبرات الصوت: لا فرق بيننا ونستعد لشهر رمضان

السبت 27/مارس/2021 - 09:19 م
محروس
محروس
الفيوم - زينب علاء
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ليس غريبا على أهالي الفيوم أن يجدوا طرقًا عديدة يثبتون بها أنهم يد واحدة لا فرق بين مسلم وقبطى فى عمل الخير والتسابق على دعم بيوت الله وأماكن العبادة الدينية، دائمًا تجمعهم راية الوطن، هذا ما فعله المواطن محروس نجيب القبطى المصرى ابن محافظة الفيوم، ضاربًا أروع المثل على هذا الرباط القوى بين عنصرى الأمة المسلم والمسيحى رافعين شعار المسلم والمسيحى يد واحدة

يقول محروس نجيب 65 عاما صاحب المحل الأشهر لمكبرات الصوت بالفيوم، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر  فقد تربينا سويا مسلمين وأقباط وتجمعنا الجيرة والشراكة في كل شئ، وأنا أعمل بمهنة مكبرات الصوت منذ ما يزيد عن 27 عاما وأننى  تربيت على حب وإتقان العمل وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر  فقد تربينا سويا مسلمين وأقباط وتجمعنا الجيرة والشراكة في كل شئ، وهذه طبيعة الإنسان المصرى وانتمائه لأرضه وعلاقته بوطنه. 

وأضاف «محروس» أنه لا فرق في عمله بين الكنيسة والمسجد فكلاهما دور للعبادة، وهذه الأيام نعمل بجهد فى صيانة وتركيب المكبرات، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وأنه ساهم لعدد كبير من المساجد التي لا يوجد من يقوم بخدماتها بمكبرات ووحدات صوت كاملة، كما ساهم  للكنيسة والصيانة تكون بالمجان لكل مكبرات الصوت بالمساجد، مؤكدًا أنه في حال بيعه مكبرات الصوت لدور العبادة فيكون ذلك بسعر التكلفة دون إضافة أي هامش ربح.

وأضاف أنه تربطه علاقات صداقة قوية بأئمة مساجد المحافظة وعلاقتنا يسودها الاحترام، والتقدير من القائمين على المساجد، وقمت بتركيب وحدات الصوت بأكبر مساجد المحافظة مثل مجمع بدر الإسلامي ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد النور والتوحيد بجوار الكنيسة الإنجيلية ومسجد كبرى بالمراكز والقرى. 

ويقول محروس إنه يشعر بارتياح نفسي عند العمل بتركيب مكبرات الصوت في دور العبادة، وأن هناك مسلمين يعملون معه في تركيب مكبرات الصوت في الكنائس فالروح الوطنية واحدة لدى المسيحي والمسلم.

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