الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

40 مليون جنيه.. إحباط محاولة لغسل حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة في قنا

الامن - ارشيفية
الامن - ارشيفية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية).

 وقدرت الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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