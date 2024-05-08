مواطنون عن تشغيل 5 محطات بالخط الثالث للمترو: حل لأزمة الزحام

تدخل ٥ محطات جديدة إلى مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق وتربطه بالخط الثانى للمرفق، قريبًا، فى خطوة جديدة توصل عدة مناطق فى القاهرة والجيزة ببعضها بشكل يوفر كثيرًا من الوقت، على ملايين المواطنين المتنقلين يوميًا بين تلك المناطق.

المحطات الجديدة، هى التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وجامعة القاهرة، وهى تربط الخطين الثانى والثالث فى محطة جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

«الدستور» أجرت جولة ميدانية فى محيط المحطات الجديدة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحها، ومعرفة انطباعات المواطنين حول ذلك الإنجاز الجديد.

عبر محسن بكر، من أهالى بولاق الدكرور، عن سعادته بمرور محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث، بجوار منزله، حيث تسهل عليه الانتقال إلى الكثير من المناطق فى العاصمة بشكل سلس.

وأثنى على التجهيزات التى أضيفت إلى محطة مترو الجامعة بالخط الثالث، معربًا عن إعجابه بما يحدث وما ستوفره المحطة الجديدة من خدمات للمواطنين، إلى جانب عمليات الرصف التى تجرى فى محيط المحطة.

أما مجدى محمود، من «أبوقتادة»، فأثنى على ما يحدث من تطوير فى المنطقة المحيطة بمحطة مترو الجامعة، قائلًا: «أحدثت تغييرًا كاملًا وتحولت المنطقة من عشوائيات إلى مدينة، بعد أن مرّ منها كوبرى كمال عامر ثم محطة المترو»، مردفًا: «ما حدث يعتبر طفرة ونقلة عصرية للمكان».

ووجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما يقوم به من إنجازات فى السنوات الماضية، معربًا عن تفاؤله بالتطوير الذى يحدث حاليًا فى معظم المناطق، قائلًا: «هناك ضريبة لهذه الإنجازات وهى بعض الغلاء، لكن يجب علينا أن نتحمل من أجل أن نبنى غدًا أفضل، وأقول لمن يغفلون ذلك ويشتكون كثيرًا بأنهم ينظرون تحت أقدامهم، ولا ينظرون إلى المستقبل، فالخير قادم، والبلد انقلب حاله للأفضل ١٨٠ درجة، فنحن نؤسس المستقبل، لكى يرتاح أبناؤنا من بعدنا».

بدوره، قدم عبدالعزيز أبوزيد، من سكان كرداسة، الشكر للدولة المصرية على المجهود المبذول بخصوص محطات المترو، خاصة فى المناطق الشعبية، حيث تخدم الكثير من الناس، وتسهل تنقلاتهم، وتوفر عليهم الوقت.

فى السياق نفسه، عبرت مشيرة محمود جمال، عن سعادتها بتدشين محطات جديدة للخط الثالث للمترو، مؤكدة أنه مشروع مهم للغاية وسهّل كثيرًا على المواطنين، مشيدة بالمستوى الراقى للمحطات والخدمات المتوافرة بها.

وطالب محمد عمرو، من منطقة بولاق الدكرور، بتعليق لافتات كافية لتوضيح الاتجاهات داخل مترو الأنفاق، خاصة أن المترو أصبح متشعبًا فى مختلف المناطق ويغطى معظم الأماكن فى القاهرة والجيزة.

وأضاف «عمرو» أن المحطات الجديدة التى سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستحل أزمة الزحام والتكدس إلى حد كبير، خاصة فى خط المنيب. وذكر أحمد عبدالمجيد، أن جميع المواطنين فى انتظار افتتاح محطات المترو الجديدة، خاصة الطلاب؛ كونهم أكثر الفئات المستفيدة من تلك المحطات، قائلًا: «فى دقائق هتوصل مكانك بدون زحمة ولا إشارات مرور ولا بهدلة وتضييع وقت ومجهود».