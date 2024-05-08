تونس تدعو العالم لوقف حرب الإبادة والتهجير القسري في قطاع غزة

دعت تونس، مساء اليوم الأربعاء، كل أحرار العالم، للوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحثت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها اليوم، دول العالم على وقف هذه المجزرة فورا، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي ممعن في صلفه وإجرامه، في تحد صارخ للقانون الدولي، والقانون الإنساني، ويستعد لارتكاب مذبحة كبرى تحت أنظار العالم، ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مدينة رفح.

وجددت تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته، من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم كاملة السيادة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

دول اعترفت بدولة فلسطين بعد حرب غزة

ومؤخرا، تواصلت موجة الاعتراف بدولة فلسطين في عدد من الدول، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من وسائل تهدئة التوترات ووقف الصراع في المنطقة.

آخر الدول التي انضمت إلى هذا القرار هي جزر البهاما، حيث أعلنت حكومتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مع التأكيد على دعمها لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت جزر البهاما رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، أمس الثلاثاء، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في جزر البهاما، أكدت دعمها الكامل لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى التزامها بتقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أشارت إلى إمكانية اعتراف بلادها بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها أستراليا لكي تكون محفزة للسلام.