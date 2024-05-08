أونروا: تعرضنا لـ368 هجومًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة

أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء اليوم الأربعاء، أن مباني أونروا في غزة تعرضت إلى 368 هجومًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأفادت أونروا بإرتقاء 429 نازحًا كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة منذ بدء الحرب في غزة، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وأوضح مسئول بأونروا أن 50 ألف فلسطيني غادروا رفح إلى خان يونس والمواصي، فيما يبحث 400 ألف لاجئ عن مأوى.

أونروا: استمرار العمليات العسكرية في رفح سيؤدي إلي انهيار منظومة العمل الإنساني

واعتبر المستشار الإعلامي لأونروا في غزة، اليوم الأربعاء، أن استمرار العمليات العسكرية في رفح سيؤدي إلى انهيار منظومة العمل الإنساني.

فيما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار "لازاريني"، في تصريحات نقلتها فضائية "الغد"، اليوم، إلى أنه يجب إعادة فتح معابر غزة دون أي تأخير؛ فمن خلالها يمكن إدخال الإمدادات الحيوية والوقود لسكان القطاع.

الإمارات تشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بشدة اقتحام وسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح، واصفة هذا العمل بأنه خرق صارخ للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

الإمارات تحذر من خطورة التصعيد العسكري الذي يؤدي لمزيد من الخسائر البشرية

وأشار البيان الذي أصدرته الوزراء، إلى خطورة التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وتفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

وأثنى البيان على جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في التوسط والوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن التقدير والدعم لهذه الجهود الرامية لاستعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.