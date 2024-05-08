لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يقصف البنية التحتية في رفح الفلسطينية.. وتقدم ملحوظ في مباحثات الهدنة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يتعمد استهداف الأبراج السكنية ومحطات الوقود والمؤسسات الخدمية في رفح

أكد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف الأبراج السكنية ومحطات الوقود والمؤسسات الخدمية بمدينة رفح الفلسطينية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704524

مصر تناقش دور السياسات الدولية في الحفاظ على الأمن المائي العالمي

استمرار فعاليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة والمنعقد حاليًا في شرم الشيخ تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث شهد المؤتمر عدة حلقات النقاشية حول مستقبل تحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704402

البيت الأبيض: إسرائيل وحماس وصلا إلى مرحلة متقدمة في محادثات الهدنة

أعلن البيت الأبيض، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وصلا إلى مرحلة في محادثات الهدنة قد تسمح لهما بسد الفجوة بينهما؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704518

الساعة بـ1000 جنيه.. "أم جمال" قوادة القاهرة تسقط بصحبة 4 ساقطات

تجري النيابة العامة، تحقيقاتها مع القوادة "أم جمال" بصحبتها 4 ساقطات لاتهامها بتسهيل أعمال الدعارة، وتوزيع فتيات الليل على الرجال راغبي المتعة الحرام، مقابل ١٠٠٠ جنيه في الساعة الواحدة بالقاهرة. ودلت التحريات الأولية، أنه عقب رصد المتهمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تم القبض عليها وبحوزتها قطعة حشيش مخدر تزن ٣٠ جراما. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704483

شهداء وجرحي إثر قصف الاحتلال لمناطق في غزة ورفح

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب اخرون، إثر قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مناطق في غزة ورفح. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد 7 مواطنين وجرح آخرين، إثر قصف شنه الطيران الحربي صوب مجموعة من المواطنين بمحيط مسجد الأيبكي في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704449

49 جثة إضافية.. كواليس اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع مستشفى الشفاء. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الطواقم الطبية الفلسطينية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع مستشفى الشفاء الطبي، وانتشلت 49 جثة إضافية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704442

قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يودع كأس تونس من فريق درجة ثانية

ودع فريق الترجي الرياضي بطولة كأس تونس من دور الـ32، في مفاجأة من العيار الثقيل، بهزيمته المفاجئة أمام محيط قرنقة بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4704529