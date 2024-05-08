49 جثة إضافية.. كواليس اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع مستشفى الشفاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الطواقم الطبية الفلسطينية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع مستشفى الشفاء الطبي، وانتشلت 49 جثة إضافية.

عمليات استخراج الجثث مستمرة

وبحسب البيان، فإن الأطقم الحكومية لا تزال تنتشل المزيد من الجثث حتى الآن، ولم تنته عمليات استخراج الجثث.. ونتوقع العثور على عشرات الجثث الجديدة.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر انتشال الرفات من داخل حرم المستشفى في مدينة غزة.

ووفقًا للوزارة، فهذه هي المقبرة الجماعية السابعة التي يتم العثور عليها داخل مستشفيات غزة، إلى جانب ثلاث مقابر تم اكتشافها في المستشفى ذاته، كما تم اكتشاف مقبرة جماعية واحدة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا وثلاث في مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت السلطات في غزة إنها انتشلت 520 جثة إجمالًا من القبور.

الصحة الفلسطينية تدين جرائم الإبادة الجماعية بغزة

وأدانت الوزارة في بيانها، بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والقتل المستمر الذي يرتكبه جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل المستشفيات وخارجها، ونطالب كافة المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء.

وأضاف: "نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسئولية الكاملة عن هذه المقابر الجماعية وهذا العدوان السافر على الإنسانية".

الصحة العالمية: مستشفيات غزة تبقى لها 3 أيام من الوقود

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة لم يتبق لديها سوى ثلاثة أيام من الوقود، "ما يعني أن الخدمات قد تتوقف قريبًا".

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إغلاق معبر رفح الحدودي "لا يزال يمنع (الأمم المتحدة) من جلب الوقود. وبدون الوقود ستتوقف جميع العمليات الإنسانية. كما أن إغلاق الحدود يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن العمليات الإنسانية "تتطلب التوسع بشكل عاجل، وعملية رفح العسكرية تحد بشكل أكبر من قدرتنا على الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية دون الغذاء الكافي والصرف الصحي والخدمات الصحية والأمن. وهذا يجب أن يتوقف الآن".