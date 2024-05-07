"القاهرة الإخبارية": تبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أكد رمضان المطعمي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح، أن هناك تبادل إطلاق نار كثيف شرق المعبر من الجانب الفلسطيني، وتصاعد كبير لأعمدة الدخان.

ونوه "المطعمي"، أنه تم إغلاق كافة المعابر من الجانب الفلسطيني، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنافذ من الجانب الأخر، الامر الذي يزيد من تفاقم الازمة.

وأشار أن منظمة الأونروا أكدت أن رفح الفلسطينية تشهد حاليًا كارثة إنسانية، خاصة بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني.