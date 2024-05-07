مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل العملية العسكرية على رفح الفلسطينية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ذكرت فيها العملية العسكرية تحديدًا شرق رفح الفلسطينية، حيث سيطرت القوات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأضافت "أبوشمسية"، أن العملية العسكرية تحديدًا في الجزء الشرقي الجنوبي من رفح بدأت بالفعل، ووثق ذلك من خلال مجموعة من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تواجدت بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

ونوهت إلى أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تواجدت بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، وحاول الجنود رفع العلم الإسرائيلي بدل العلم الفلسطيني.

وأشارت إلى أن هناك قوة تابعة للفرقة 162 قامت بتنفيذ مهام برية، وهناك أيضًا لواء تابع للفرقة 215 وهى الفرقة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تنتظر أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتابعت، أن لواءين وفرقة كانت موجودة في الجزء الشرقي الجنوبي لرفح ، ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه كان قضي على عشرين مقاومًا فلسطينيًا بالقرب وفي معبر رفح