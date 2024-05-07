مراسل إكسترا نيوز يكشف أخر تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح

أكد عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن الاحتلال الإسرائيليى استطاع السيطرة على معبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني، منذ ليلة أمس.

وأشار "الغنام"، أن استمرار الوجود الإسرائيلي على المعابر من الجانب الفلسطيني سيؤر بالسلب على دخول المساعدات الطبية والإنسانية، وهذا ما حذرت منه الكثير من المنظمات الأممية.

وأضاف أن الموظفين الفلسطينيين، غادروا المعبر بعد استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني، وهذا حدث منذ أمس.

ونوه أن القصف مستمر من ناحية معبر رفح الجانب الفلسطيني، الأمر الذي يساهم في زيادة أعداد المصابين والشهداء، مؤكدًا ان وفقًا لتقارير الصحة الفلسطينية فالوقود الموجود بالمستشفيات لا يكفي سوى يوم واحد فقط.