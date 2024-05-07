خبير سياسى: لن يستريح أحد فى الشرق الأوسط إذا استمر الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

قال الدكتور جمال عبدالجواد، مستشار بالمركز المصري للفكر، إن الوضع الراهن بين إسرائيل وغزة جولة من جولات متتالية في الصراع، لكنها الأكثر صعوبة وحساسية وتكلفة من الناحية الإنسانية بسبب العدد الكبير من الضحايا والمعاناة اليومية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا: "لن يستريح أحد في الشرق الأوسط ما دام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرا".

وأضاف عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الجولة لها تبعيات سياسية، والجولات السابقة من الصراع كانت دائما تعود إلى الوضع السابق، متابعا: "تكون لها تكلفة، لكن كانت التحركات في نفس المكان، ولا تترتب عليها أي تبعيات سياسية كبيرة".

ونوه إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي سوى بإنهاء الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة.