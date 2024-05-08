الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحي إثر قصف الاحتلال لمناطق في غزة ورفح

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي - آرشيفية

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب اخرون، إثر قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مناطق في غزة ورفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد 7 مواطنين وجرح آخرين، إثر قصف شنه الطيران الحربي صوب مجموعة من المواطنين بمحيط مسجد الأيبكي في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

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مستشفيات جامعة الأزهر تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابى غزة

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف منزل يعود لعائلة راضي بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منازل وتجمعات المواطنين في رفح

وفي رفح، استشهد شاب إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرق المدينة جنوب قطاع غزة، واستهدف القصف أيضا مبنى البلدية وسطها، ودمر الطيران الحربي عدة مواقع في محيط المقبرة الشرقية ومحيط معبر رفح، ومنطقة حي السلام شرقها.

وتشهد مستشفيات الصحة في رفح نقصًا حادًا في الموارد الطبية والمساعدات الإنسانية، بينما تتعرض بعضها للتهديد بالإخلاء والقصف المحتمل، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الطبية للمرضى، خاصة الحالات الحرجة.

فيما تشهد المنطقة الشرقية لمدينة رفح في قطاع غزة حالة من التصعيد العسكري، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بغية السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، في الوقت نفسه تتواصل جهود التفاوض في القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق هدنة.

الأونروا: استمرار العمليات العسكرية فى رفح سيؤدى إلى انهيار منظومة العمل الإنسانى

واعتبر المستشار الإعلامي للأونروا في غزة، اليوم الأربعاء، أن استمرار العمليات العسكرية في رفح سيؤدي إلى انهيار منظومة العمل الإنساني.

فيما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار "لازاريني"، في تصريحات نقلتها فضائية "الغد"، اليوم، إلى أنه يجب إعادة فتح معابر غزة دون أي تأخير؛ فمن خلالها يمكن إدخال الإمدادات الحيوية والوقود لسكان القطاع.

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