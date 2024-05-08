الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإمارات تشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

رفح
رفح

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بشدة اقتحام وسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح، واصفة هذا العمل بأنه خرق صارخ للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

خطورة التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وتفاقم الوضع الإنساني

وأشار البيان الذي أصدرته الوزراء، إلى خطورة التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وتفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

وأثنى البيان على جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في التوسط والوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن التقدير والدعم لهذه الجهود الرامية لاستعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.

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