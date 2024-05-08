الأربعاء 08 مايو 2024
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عالم

هآرتس: الاحتلال يواصل العمل فى معبر رفح لكنه لا يتقدم نحو المدينة نفسها

رفح
رفح

تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في منطقة شرق رفح، اليوم الأربعاء، خاصة في المعبر الحدودي بين غزة ومصر، حيث تُجري القوات الخاصة عمليات مسح لتحديد البنية التحتية المرتبطة بالإرهابيين والأنفاق المحتملة داخل الأراضي المصرية.

وبحسب صحيفة هآرتس، في الوقت الحالي، لا يسجل أي تقدم من القوات الإسرائيلية صوب مدينة رفح، حيث يقيم ما يقرب من مليون شخص لم يتم إخلاؤهم بعد.

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وفي السياق نفسه، تستعد القوات الإسرائيلية لشن مزيد من الغارات في مناطق شمال ووسط قطاع غزة، في حين أن الوجود العسكري الإسرائيلي في تلك المناطق لم يعد مستمرًا، مما يدفع حماس لإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية والعسكرية هناك، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

هآرتس معبر رفح الاحتلال الاجتياح غزة

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