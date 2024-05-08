لم تدخله شربة ماء منذ 3 أيام.. آخر تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية

كشف رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، آخر تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح، مؤكدًا أن الصورة على حالها في المعبر، حيث توقف الحركة كليًا منذ سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الآخر من المعبر، وبالرغم من فتح معبر كرم أبو سالم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددًا من الأبراج وسط مدينة رفح الفلسطينية خارج المنطقة المهددة بالإخلاء.

وأوضح المطعني، أنه لم تدخل شربة ماء منذ 3 أيام، حيث وقف دخول الإمدادات من معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم، وهو الأمر الذي ينذر بمجاعة.