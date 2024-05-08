الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة دون تفعيل صفارات الإنذار

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة من دون تفعيل صفارات الإنذار.

على صعيد متصل، أعلن حزب الله عن دعمه للشعب الفلسطيني، وتنفيذ عناصره يوم الأربعاء، عملية استهدفت قصف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله عن أن مجاهديها قاموا، ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، بقصف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة حانيتا يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

وأعلن حزب الله أيضًا عن أن مجاهديه قاموا، ردًا على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، بقصف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة أفيفيم يوم الأربعاء.

الوكالة الوطنية للإعلام لبنان صفارات الإنذار حزب الله الاحتلال المدنيين

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