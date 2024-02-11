تعرضوا للقتل.. لماذا تستهدف إسرائيل طواقم الإغاثة؟

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وتنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم إبادة غير مسبوقة، إذ تستهدف قوات إسرائيل الفرق الطبية وطواقم الإغاثة وفرق الدفاع المدني في غزة.

وخلال عدوان إسرائيل على غزة الذي لا يزال مستمرًا لنحو 5 أشهر حتى الآن، وتتعمد قوات الجيش الإسرائيلي استهداف جميع طواقم الإغاثة وذلك لإعاقة عملية إنقاذ الجرحى والمصابين.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة تجاه بوابات ومباني المستشفيات ومراكز الإسعاف لإعاقة عمل الطواقم الطبية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، أن الوضع يزداد سوءًا مؤخرًا في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، إذ أن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس، مشيرًا إلى أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضًا وجريحًا و10 آلاف نازح داخل المجمع مهددة.

إعاقة عمل الطواقم الطبية

إسرائيل ارتكبت جرائم ومجازر في غزة لا يمكن أن تُوصف، يقولها محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي يستهدف جميع الأطقم الطبية والإغاثية في القطاع سواءً أطباء أو مسعفين أو حماية مدنية.

أوضح أبو مصبح أنه منذ العدوان الاسرائيلي على غزة في شهر أكتوبر الماضي وتقتحم إسرائيل المستشفيات وترتكب جرائم قصف واستهداف لجميع المؤسسات المدنية والمستشفيات ولاسيما افراد الاطقم الطبية لمنعهم وإعاقتهم عن أداء دورهم في إنقاذ المصابين والجرحى.

وأشار أبو مصبح إلى أنه لا حياة في غزة الآن فقد أصبحت ركامًا بالإضافة إلى ان الجميع نزح من الشمال إلى خان يونس أو رفح، وبالرغم من ذلك فإن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف حتى الآن بل يتفاقم الوضع بمرور الساعات، "فقدنا العديد من زملائنا من أفراد الأطقم الطبية والإغاثية منذ بداية الحرب".

اعتداءات إسرائيل مستمرة

وقالت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن قوات الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها السافرة على الطواقم الاسعافية التابعة للجمعية؛ حيث فقد الهلال الأحمر الفلسطيني 11 من أفراده وأصيب 29 آخرين منذ بداية اعتداءات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى داية شهر يناير.

أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فقد حذر من الرفض المتكرر لدولة الاحتلال الإسرائيلى للسماح لفرق الإغاثة الأممية بتقديم الإغاثة الإنسانية الضرورية داخل لسكان قطاع غزة، موضحًا أن ما تفعله إسرائيل أدى فعليًا إلى حرمان خمسة مستشفيات فى الشمال من الحصول على الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة.