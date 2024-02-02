الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأطقم الطبية تحتاج إلى حماية.. جرائم الاحتلال ضد القطاع الصحى بغزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الأطقم الصحية والطبية في قطاع غزة، بحاجة إلى حماية حقيقية أمام ما يحدث الآن من انتهاكات سواء بالقتل أو القصف الجوي أو سياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة.

 

الأطقم الصحية لا تستطيع القيام بعملها

وأضافت خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطقم الصحية بحاجة إلى أن تقوم بعملها اللازم والحقيقي، نظرًا لأن هناك جرحى بعدد كبير جدًا وهناك المرضى والمواطنين والنازحين الفلسطينيين الذين بحاجة إلى مستلزمات صحية وطبية.

 وتابعت: "ينبغي على المنظمات الدولية المعنية بعدالة حقوق الإنسان أن تتحرك وتؤثر على صعيد واقع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أن تضغط على إسرائيل، لأنها تمس الخطوط الحمراء فيما يخص الواقع الصحي".

 

إسرائيل تقوم بتصفية القطاع الصحي والطبي

وأكدت أن إسرائيل تقوم بتصفية القطاع الصحي والطبي لكي لا يمكن للمواطن الفلسطيني استطاعة العيش في قطاع غزة، لافتة إلى أن عملية تصفية القطاع الصحي تحدث من خلال عمليات القتل والإبعاد والاعتقال.

وواصلت: "هناك العديد من الأطقم الصحية سواء كان من الهلال الأحمر أو الدفاع المدني أو المسعفين في سياق قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هناك اختفاء قسري لبعض الموظفين والمسعفين عندما يقومون بعمليات واجبهم المهني والعملي".

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