جيش الاحتلال يحرق 3000 وحدة سكنية فى غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال أحرق 3000 وحدة سكنية خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبلغت خسائر عمليات حرق جنود الاحتلال للمنازل والوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين عشرات ملايين الدولارات، وكانت أغلب هذه الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال غزة.

أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له عبر قناته بتطبيق "تيليجرام"، مساء الأربعاء، أن عمليات الحرق تمت وتتم وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي للجنود، بإضرام النار في الوحدات السكنية والمنازل بطريقة تجعلها غير صالحة للسكن نهائيًا، وبدون أية أسباب تذكر، إنما من أجل إلحاق الأضرار والخسائر بالمواطنين، لا سيما الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم ونزحوا منها إلى مراكز الإيواء والنزوح، ما تسبب في مفاقمة ومضاعفة معاناتهم، حيث إنهم يعانون أصلًا من ظروف صعبة بسبب النزوح وظروف حرب الإبادة الجماعية.

وأشار إلى نشر العديد من جنود الاحتلال، مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يشاركون في عمليات إحراق المنازل في محافظات قطاع غزة بشكل غير مبرر، ويظهرون فرحتهم بعمليات الحرق.

وتابع "نُحمّل الاحتلال كامل المسئولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وعوائله الكريمة، كما نحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية نتيجة استمرار هذه التجاوزات المخالفة والمحظورة وفقًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث إنهم هم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة".

وناشد كل دول العالم الحر، التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك تعويض كل المواطنين الذين تم حرق منازلهم وشققهم السكنية وأصبحوا بلا مساكن ولا بيوت تؤويهم في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة.