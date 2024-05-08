الصحة فى غزة: ارتفاع كبير بأعداد الشهداء والجرحى بسبب العملية الإسرائيلية فى رفح

وسط الهجمات الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولاسيما في مدينة رفح من الجانب الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى.

وفي خطوة تزيد من تعقيد الوضع، تم إغلاق معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي بسبب السيطرة الإسرائيلية، ما حال دون سفر آلاف الجرحى والمرضى للعلاج خارج القطاع.

المستشفيات تشهد نقصًا حادًا في الموارد الطبية والمساعدات الإنسانية

وبحسب بيان الصحة في غزة، تشهد مستشفيات الصحة في رفح نقصًا حادًا في الموارد الطبية والمساعدات الإنسانية، بينما تتعرض بعضها للتهديد بالإخلاء والقصف المحتمل، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الطبية للمرضى، خاصة الحالات الحرجة.

فيما تشهد المنطقة الشرقية لمدينة رفح في قطاع غزة حالة من التصعيد العسكري، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بغية السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، في الوقت نفسه تتواصل جهود التفاوض في القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق هدنة.

وفقًا لتقارير شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلًا عن مسئول إسرائيلي، تم التأكيد على أن العملية العسكرية في رفح هي عملية محدودة تستهدف تحقيق أهداف تكتيكية والضغط على حركة حماس لتحقيق تقدم في المفاوضات.