الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

آخرها جزر البهاما.. دول اعترفت بدولة فلسطين بعد حرب غزة

فلسطين
فلسطين

تواصلت موجة الاعتراف بدولة  فلسطين في عدد من الدول، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من وسائل تهدئة التوترات ووقف الصراع في المنطقة.

آخر الدول التي انضمت إلى هذا القرار هي جزر البهاما، حيث أعلنت حكومتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مع التأكيد على دعمها لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.


جزر البهاما تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتؤكد دعمها لحل الدولتين

أعلنت جزر البهاما رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، أمس الثلاثاء، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. 

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في جزر البهاما، أكدت دعمها الكامل لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى التزامها بتقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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فلسطين: اعتراف جزر البهاما بنا يدعم الاستقرار فى الشرق الأوسط

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار جزر البهاما بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيدة بدورها في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم على أرضهم، ودعمها لتنفيذ حل الدولتين.


أستراليا تشير إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أشارت إلى إمكانية اعتراف بلادها بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها أستراليا لكي تكون محفزة للسلام.

وفي كلمة ألقتها، أكدت وونغ على أهمية حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في دولتين منفصلتين، كوسيلة لكسر دائرة العنف والتوترات التي لا تنتهي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

إسبانيا تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو

كذلك أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو المقبل.

وأكد سانشيز على أن هذه الخطوة ستكون في صالح المصالح الجيوسياسية لأوروبا، وستسهم في تعزيز فرص التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أيرلندا: وزير الخارجية مايكل مارتن يعلن استعداد البلاد للاعتراف بدولة فلسطين

في تصريح يأتي في سياق تأكيد الدعم للسلام، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع المقبلة.

وأكد مارتن أن هذه الخطوة لم تعد قابلة للتأجيل، وأنها تأتي في إطار جهود المجتمع الدولي لتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

جامايكا الدولة الـ12 من دول الكاريبي التي تعترف بفلسطين

أعلنت جامايكا، الشهر الماضي، عن الاعتراف بفلسطين كدولة، لتصبح الدولة الثانية عشرة من دول الكاريبي التي تعترف بفلسطين.

وقد جاء هذا الإعلان على لسان وزيرة الخارجية كامينا جونسون سميث، وكذا في منشور على منصة إكس لرئيس الوزراء أندرو هولنس، وفق وكالة فرانس برس.

جمهورية ترينيداد وتوباغو تنضم إلى الدول المعترفة بفلسطين

جمهورية ترينيداد وتوباغو انضمت إلى جامايكا وباربادوس في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهو قرار اتُّخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد.

جاء هذا القرار بناءً على توصية وزير الشئون الخارجية، حيث قرر المجلس أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من ترينيداد وتوباغو سيسهم في تعزيز التوافق الدولي بشأن قضية استقلال فلسطين، وسيسهم في تحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وأكدت وزارة الشئون الخارجية في بورت أوف سبين، في بيان لها، على التزام ترينيداد وتوباغو بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لحل الصراع الطويل الأمد، وأن هذا الموقف ينبع من احترام البلاد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

جزر البهاما دول الكاريبي اسبانيا فلسطين الاعتراف بفلسطين

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