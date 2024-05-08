الأربعاء 08 مايو 2024
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عالم

الأونروا: استمرار العمليات العسكرية فى رفح سيؤدى إلى انهيار منظومة العمل الإنسانى

غزة
غزة

اعتبر المستشار الإعلامي للأونروا في غزة، اليوم الأربعاء، أن استمرار العمليات العسكرية في رفح سيؤدي إلى انهيار منظومة العمل الإنساني.

فيما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار "لازاريني"، في تصريحات نقلتها فضائية "الغد"، اليوم، إلى أنه يجب إعادة فتح معابر غزة دون أي تأخير؛ فمن خلالها يمكن إدخال الإمدادات الحيوية والوقود لسكان القطاع.

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