الأربعاء 08 مايو 2024
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عالم

وصول وفد حماس إلى القاهرة برئاسة خليل الحية لاستئناف مفاوضات غزة

خليل الحية
خليل الحية

وصل وفد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، برئاسة الدكتور خليل الحية، إلى القاهرة قادمًا من الدوحة، أمس، ويأتي الوفد لمتابعة الجهود المبذولة مع الوسطاء في مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف العدوان على شعب غزة، حيث يضم الوفد زاهر جبارين، د. غازي حمد، ومحمد نصر، بحسب بيان حركة حماس.

حكومة الاحتلال فشلت في تحقيق أي من أهدافها ومخططاتها بفضل صمود الشعب الفلسطيني

على صعيد آخر، أكد أسامة حمدان، قيادي في حماس، أن حكومة الاحتلال فشلت في تحقيق أي من أهدافها ومخططاتها بفضل صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

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على الرغم من الضغوط المتواصلة، أكد حمدان على صمود حماس ووضعها خطوطًا حمراء لا يمكن التنازل عنها في عمليات التفاوض، مشيدًا بروح ومسئولية حماس، مؤكدًا على محاولتها تذليل العقبات التي عرقلت التوصل إلى اتفاق.

الاتفاق الذي وافقت عليه حماس يمثل الحد الأدنى لمطالب الشعب والمقاومة

وأعرب حمدان عن امتنانه العميق للوسطاء في القاهرة والدوحة على جهودهم للتوصل إلى الاتفاق، الذي يضمن القضايا الرئيسية لمطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة، مثل وقف العدوان بشكل دائم وانسحاب الاحتلال. وأكد أن الاتفاق الذي وافقت عليه حماس يمثل الحد الأدنى لمطالب الشعب والمقاومة، وأنه جمع إجماعًا وطنيًا لكل فصائل المقاومة.

وأشار إلى أن حماس كانت على تواصل دائم ومستمر في كل مراحل الاتفاق مع الأخوة في فصائل المقاومة، مؤكدًا على تمثيل الاتفاق لإرادة وطنية مشتركة.

حماس الدكتور خليل الحية وفد المفاوضات الروسي غزة الاحتلال

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