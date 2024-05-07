الثلاثاء 07 مايو 2024
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عالم

نيويورك تايمز: رد حماس كان جديًا والآن يتوقف كل شىء على إسرائيل

غزة
غزة

أجرت حماس تغييرات طفيفة على صيغة مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته تل أبيب وواشنطن، وفقًا لمسئولين في تقرير نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء.

النسخة الجديدة من مقترح حماس تحتفظ بعبارة "الهدوء المستدام"، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل جميع الأطراف.

وأشار التقرير إلى أن رد حماس كان جديًا، والآن يتوقف كل شيء على إسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستدخل في اتفاق أم لا.

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على صعيد آخر، قال القيادي في حماس موسى أبومرزوق، الثلاثاء، إن إسرائيل لم توافق على أي مقترح قدمه الوسطاء في إطار مفاوضات الهدنة في غزة وتبادل الأسرى، مؤكدًا أنه لا اتفاق على شيء حتى الآن.

وأكد أبومرزوق أن "كل دول العالم تدعم وقف إطلاق النار في غزة، حتى الإسرائيليون، باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال لم يوافق على أي مقترح قدمه الوسطاء، ولم نتفق على شيء إلى حد الآن".

وأضاف أبومرزوق، أنه "إذا أراد نتنياهو الحفاظ على حياة من تبقى من الرهائن فعليه القبول بالمقترح القطري- المصري"، مشددًا على أن "حركة حماس تفاوض بجدية ومسئولية وقد قبلت تنازلات كبيرة إلى حد الآن".

نيويورك تايمز حماس إسرائيل مفاوضات الهدنة الاحتلال

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