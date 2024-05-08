رئيس "كتلة الحوار": القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقيق (فيديو)

شدد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على تضامن الشعب المصري وكتلة الحوار مع القضية الفلسطينية بشكل كامل، موضحًا أن الصراع القائم يتطلب تدخل القوى العالمية، لافتا إلى أن المفاوضات الحالية تحولت إلى مجرد جلسات استماع دون اتخاذ قرارات فعلية.

وأوضح عادل، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن الهدف الإسرائيلي المتمثل في القضاء على حركة حماس يعتبر هدفًا غير واقعي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة من الارتباك الشديد.

وأكد "عادل" على أهمية الدور المصري في القضية، مشيدًا بالتأييد الشعبي الواسع للقيادة السياسية المصرية والتلاحم القبلي في سيناء، واصفًا إياه بأنه عامل مهم للغاية في دعم القضية الفلسطينية.