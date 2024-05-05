"فيصل والهرم الأعلى كثافة".. قصواء الخلالي تناقش تحديات ملف اللاجئين في مصر

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، على الأهمية القصوى لمناقشة قضية اللاجئين، خاصة في مناطق مثل فيصل والهرم حيث يشهدان كثافة سكانية عالية، وأشارت إلى أن سكان هذه المناطق على وعي تام بضرورة فتح هذا الملف للنقاش.

وأعربت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث عبر فضائية "سي بي سي"، عن عدم رضاها والشعب المصري عن كيفية تعامل الحكومة مع قضايا اللاجئين، مؤكدة أن هذا الموضوع سيكون له صدى في التاريخ وأنها ستحاسب عليه أمام الله، ولفتت الانتباه إلى الزيادة الملحوظة في أعداد اللاجئين والتكدس الذي يحدث في بعض المناطق، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا فوريًا.

وأضافت أنه يجب على الحكومة أن تكون مستعدة وأن تتخذ إجراءات واضحة لتنظيم وجود اللاجئين بشكل يتناسب مع الإمكانيات المتاحة قبل استقبالهم.