بايدن: لا يمكن لأى حرم جامعى فى الولايات المتحدة أن يكون مكانًا لمعاداة السامية

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حديثه للطلاب المؤيدين الفلسطينيين والاحتجاجات التي شهدتها الحرم الجامعي في عدة جامعات بالولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة كرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد بايدن، احترام حرية التعبير والنقاش، لكنه شدد على أنه لا يمكن لأي حرم جامعي في الولايات المتحدة أن يكون مكانًا لمعاداة السامية أو التهديد بالعنف.

بايدن ربط بين المحرقة والهجوم الأخير على إسرائيل، معبرًا عن قلقه من أن بعض الأشخاص قد ينسون تلك الأحداث.

وفي خطابه حول معاداة السامية، أشار إلى أن النسيان قد يؤدي إلى إعادة تكرار التاريخ، مؤكدًا أهمية عدم نسيان تلك الأحداث وعلى ضرورة التذكير بمسئولية الجميع في تفادي تكرارها، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.