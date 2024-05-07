نتنياهو: مقترح حماس الذى وافقت عليه "بعيد جدًا" عن احتياجات إسرائيل

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن مقترح حماس الذي وافقت عليه "بعيد جدًا" عن احتياجات إسرائيل الملحّة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من حماس كانت تستهدف منع دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي بيان مصوّر صدر عنه، أوضح نتنياهو أنه وبموافقة "كابينيت الحرب"، تم إصدار أوامر بالعمل في رفح، حيث قامت القوات برفع الأعلام الإسرائيلية على المعبر وإزالة أعلام حماس.

وأكد أن دخول رفح يخدم هدفين رئيسيين: عودة المختطَفين الإسرائيليين والقضاء على حماس، مضيفًا أن الضغط العسكري على حماس هو شرط ضروري لعودة المحتجزين.

وشدد على أن مقترح حماس كان يهدف إلى منع دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح، موضحًا أن ذلك لم يحدث وأنه بعيد جدًا عن احتياجات إسرائيل الملحّة.

وأكد أن إسرائيل لن تسمح لحماس باستعادة حُكمها في غزة، ولن تسمح لها باستعادة قدراتها العسكرية لمواصلة محاولات تدمير إسرائيل. وأضاف أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقبل مقترحًا يعرض أمن مواطنيها ومستقبل البلاد للخطر.

وختم نتنياهو بالتأكيد أنه أصدر توجيهات للوفد المهني الذي ذهب إلى القاهرة بضرورة الثبات على الشروط اللازمة لإطلاق سراح المختطَفين وضمان أمن إسرائيل.