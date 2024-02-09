الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يعكف على كتابة مقترح إضافي للصفقة مع حماس

الأونروا
الأونروا

قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن رئيس الموساد يعكف على كتابة مقترح إضافي للصفقة ليقدم إلى حماس، وفق خبر عاجل لـ "القاهرة الإخبارية".

ومن جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت تقارير إسرائيلية، قرار لرئيس الكنيست بتأجيل اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بسبب انتقاده لإسرائيل.

ووصف الاتحاد الأوربي، التقارير حول هجوم عسكري إسرائيلي مرتقب على رفح جنوب القطاع بـ “المقلقة”.

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