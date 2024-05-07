الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

مدير المخابرات الأمريكية يعود إلى القاهرة لمواصلة جهود المفاوضات بشأن غزة

بيرنز
بيرنز

يعود مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، حسب تصريح مصدر موثوق به لشبكة CNN. 

تتم المفاوضات الرئيسية في القاهرة، ومن غير المنتظر أن يشارك بيرنز مباشرة فيها، ولكنه سيلتقي بأعضاء الوفود المختلفة. وقررت كل من إسرائيل وقطر إرسال فرق مفاوضات.

من جانبه، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة بأنها "مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف"، حيث لا يُتوقع أن تجتمع إسرائيل مع ممثلي حماس مباشرة.

وعاد بيرنز إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتوجه إلى الدوحة في عطلة نهاية هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة. في الدوحة، ساهم في صياغة الإطار المقترح مع القطريين، الذي تم تقديمه لحماس، وقدمت الحركة ردًا عليه يوم الإثنين.

فيما أعربت إسرائيل عن رفضها شروط هذا الاقتراح، معتبرة أنها بعيدة كل البعد عن تلبية مطالبها، وحذرت من استمرارها في عملية عسكرية في غزة.

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