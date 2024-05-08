الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف يستهدف منازل وتجمعات المواطنين فى رفح

جانب من القصف الاسرائيلي
جانب من القصف الاسرائيلي - آرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف منازل وتجمعات للمواطنين في أحياء سكنية بمناطق مختلفة من رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قال رمضان المطعني مراسل قناة  "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن الهدوء الذي نشهده من أمام معبر رفح البري على مدار الساعة تقطعه أصوات الاشتباكات وطلقات المدفعية التي تستمر حتى هذه اللحظة التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة أيضًا إلى بعض المسيرات التي رصدناها بالعين المجردة، وبلغ عددها قرابة 5 مسيرات تسير فوق رفح الفلسطينية من الناحية الأخرى.

 

اشتباكات متبادلة ما بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين

وأضاف "المطعني"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الساعات الماضية هدأت حدة الاشتباكات بعض الشيء ولكنها مستمرة وزادت حدتها حاليًا، وهناك أصوات اشتباكات متبادلة ما بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، وكانت بعض سحب الدخان تصاعدت جراء استهداف هذه المنطقة ببعض طلقات المدفعية.

منازل أحياء سكنية رفح القاهرة الإخبارية قصف إسرائيلي

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