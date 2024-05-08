الباز: اعترضت على بيان نقابة الممثلين حول وفاة صلاح السعدنى

دورنا التوثيق في تغطية الجنازات

علّق د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة “الدستور”، على تغطية الجنازات ودور الصحافة في هذه المسألة.

الصحافة لا تتعامل مع حياة الناس الشخصية

وعن تغطية الجنازات، قال الباز إنه فيما يتعلق بالحياة الشخصية للأفراد، فإن الصحافة لا تتعامل مع حياتهم الشخصية، فلا تشغلنا، لكن الأمر مختلف بالنسبة لحياة المشاهير ولاعبي الكرة والشخصيات العامة، مضيفًا: “دورنا الصحفي في تغطية أحداث وفاة الشخصيات العامة، هو دور توثيقي لهذه اللحظات المهمة”.

وأشار إلى أنه سبق وكتب عن محمد حسنين هيكل وقت تغطية أحداث وفاة خليل مطران، في أخبار اليوم حيث سعى هيكل لكشف جثمان خليل مطران واصفا هذا الفعل بأنه "شهوة الصحفي"، لكن لم تنشر الصورة فيما بعد.

استنكر رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة “الدستور” بيان نقابة الممثلين حول عدم تغطية جنازة الفنان صلاح السعدني قائلاً: "اعترضت وقتها على البيان لأنني وجدت فيه إهانة لدور الصحافة، لأنه ليس من حق نقابة الممثلين في وضع المعايير لعمل الصحفيين".

جاء ذلك خلال احتفالية دار الأوبرا باليوم العالمي لحرية الصحافة بالمسرح الصغير، بالدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ويدير اللقاء وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لـ "اليوم السابع".