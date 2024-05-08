الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

محمد الباز: الصحافة لا بد أن تبنى على أسس التعددية والتنوع والاستجابة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز خلال اللقاء

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، عن معنى حرية الصحافة، واختلاف أسباب نشأتها في الشرق والغرب.

محمد الباز: لا توجد حرية بشكل مطلق

وقال محمد الباز، خلال كلمته بندوة باليوم العالمي لحرية الصحافة بدار الأوبرا المصرية: “حينما نتحدث عن حرية الصحافة، دعونا نتفق أنه لا توجد حرية بشكل مطلق، ولا أحد يعارض المطالبة بتقديس وحرية الصحافة”.

وأضاف: “لابد أن يكون هناك ٣ أسس لنشئ حرية الصحافة، وهي التعددية، والتنوع، والاستجابة لما تنشره الصحافة”.

وأشار إلى أن يكون هناك تنوع لاتجاهات مختلفة، بحيث لا تكون الصحافة قاصرة على فئة أو توجه أو مجموعة معنية، كما لابد أن تجد الصحافة صدى لمن يهمهم حرية الصحافة.

جاء ذلك خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي لحرية الصحافة، بالمسرح الصغير، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ويدير اللقاء وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لـ "اليوم السابع".

 


 

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