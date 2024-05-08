بدء احتفالية الأوبرا باليوم العالمى لحرية الصحافة بحضور د. محمد الباز

بدأت منذ قليل، احتفالية دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي لــحرية الصحافة، بالمسرح الصغير، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ويدير اللقاء وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع".

لهذا السبب يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة



واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، يوم الثالث من مايو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

ويهدف هذا الإعلان إلى ضرورة احترام حرية الصحافة، ونصَّ الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحفيين، وكذلك يعتبر الثالث من مايو يومًا لتأمل الصحفيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها.

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحفيين الذين واجهوا الموت في سبيل القيام بمهامهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.

ويطلق على الصحافة العديد من الألقاب، من بينها صاحبة الجلالة، مهنة البحث عن المتاعب، نظرًا لما يلاقيه العاملون بها من صعوبات ومشاق تصل في الكثير من الأحيان إلى دفع الحياة ثمنًا لهذه المهنة، وليس ببعيد استشهاد العديد من الصحفيين خلال عام حكم الإخوان الأسود على مصر، وأشهرهم الحسيني أبوضيف وميادة أشرف.

ويأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للصحافة، بالتزامن مع سقوط العشرات من شهداء الصحافة في حرب غزة، والتي منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، شهدت هذه الأحداث أكبر عدد لشهداء الصحافة في التاريخ الحديث والمعاصر.