الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مكتبات المثقفين 14

حمدي الجزار: المكتبة الإلكترونية تضم أهم الكتب وأثمن ما فيها قواميس اللغة العربية

حمدي الجزار
حمدي الجزار

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

 

وحول مكتبات الكُتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، يقدم "الدستور" سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

 

وفي الحلقة الــ 14 من سلسلة حلقات مكتبات المثقفين، يحدثنا الكاتب الروائي حمدي الجزار، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، والكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك؟.

 

و"حمدي الجزار"، كاتب روائي، صدر له من قبل روايات "الحريم، سحر أسود، لذات سرية"، و"كتاب السطور الأربعة"، نال جائزة ساويرس الثقافية عام 2006 عن روايته سحر أسود، وجائزة أفضل كتاب في معرص الكتاب عام  2015 وغيرها.

 

 وتعد روايته “العروس” آخر إبداعاته الروائية والصادرة مطلع العام الجاري عن مكتبة ديوان للنشر، بالتزامن مع الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

 متى اشتريت أول كتاب؟

 

اشتريت أول كتاب وأنا في الحادية عشرة من عمري تقريبًا، كنت في الصف الخامس الابتدائي، وفي يوم سوق الأربعاء الذي يقام كل أسبوع بمدينة "البدرشين" بجنوب الجيزة، حيث وُلدتْ، ومن يد العم "علىّ". كان رجلا عجوزًا سمح الملامح، يأتي إلى السوق كل أسبوع، قائدًا عربته الكارو الصغيرة، المحملة بأجولة من الصحف القديمة، والمجلات والكتب، العم على يبيعها كورق للباعة ليستخدم في لف الكثير من السلع والبضائع التي يعرضها السوق الهائل، الممتد من المحطة في مدخل المدينة، وحتى المقابر في آخرها.

 

 أعطيه ربع جنيه فيسمح لي بتفريغ الأجولة على الأرض، والتقليب فيها بحثًا عن كتاب أو مجلة أقتنيها، من هذه الأجولة وقعت على روايات لإحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ ويوسف السباعي، وطه حسين، ومجلات الهلال والموعد والشبكة وطبيبك الخاص والمختار من ريدرز دايجست وغيرها. بعد أكثر من أربعين عامًا ما ظلت أحتفظ ببعض هذه الكتب والمطبوعات على رفوف مكتبي، وملامح وجه عم عليّ، العجوز الطيب السمح، الذي يشبه الكتب القديمة.

 

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

 

اليوم المكتبة الإلكترونية هي أهم الكتب، وأثمن ما فيها بالنسبة لي هي قواميس اللغة العربية لأنها أكثر ما أعود إليه. لدي قواميس مطبوعة أيضًا لكنني قلما أعود إليها الآن بعد سهولة البحث عبر الانترنت. وأهم ما في مكتبة المطبوعات لدي هي الأعمال الأدبية المصرية والعربية والمترجمة، والأعمال الشعرية الكاملة لعدد من الشعراء العالميين، والأعمال الفلسفية والتاريخية وبعض كتب الفنون.

 

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

 

قواميس اللغة العربية.

 

 ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

 

بعض الروايات المترجمة.

 

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

 

لا أشعر بالراحة سوى بوجود مكتبة في الغرفة التي أقرأ وأكتب بها. لا أستغني عن مكتبتي، ولم أكتب وصية بشأنها بعد، وأثبتها في إقرار ذمتي المالية حين قدمته لجهة عملي.

 

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

 

لم أفقد أي مكتبة، دائمًا كانت كتبي معي، وأنا أنتقل من سكن إلى آخر، في أحياء القاهرة والجيزة.

 

 ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

 

لا أذكر أنني بحثت عن كتاب بعينه ولم أجده، أو تمنيت اقتناء كتاب محدد ولم أصل إليه.

 

 هل تشتري كتبا ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

 

ما دمت اشتريت كتابا فإطلاعي عليه مهم وسيحدث، وفي أحيان قليلة أقرأ أجزاء منه ولا أواصل أو أنساه، أو أنشغل عنه.

 

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

 

لا ليس لدي ميزانية ولا موسم، اهتم بجديد الكتب كل يوم، وقد أشتري ما أريد في أي وقت.

 

 هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

 

نعم أعير كتبي أحيانًا إذا طلب صديق أو زميل ذلك، وغالبًا يردونها، وأحيانا أستعير كتبا من أصدقاء مقربين، وأحرص على ردها.

 

مكتبات المثقفين الروائي حمدي الجزار رواية العروس رواية سحر أسود رواية لذات سحرية رواية الحريم قواميس اللغة العربية نجيب محفوظ

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