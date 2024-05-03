في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. شهداء في بلاط صاحبة الجلالة

يحتفل العالم اليوم 3 مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك في العام 1991.

يطلق علي الصحافة، مهنة البحث عن المتاعب، نظرا لما يلاقيه العاملين بها من صعوبات ومشاق تصل في الكثير من الأحيان إلي دفع الحياة ثمنا لهذه المهنة، وليس ببعيد استشهاد العديد من الصحفيين خلال عام حكم الإخوان الأسود علي مصر، وأشهرهم الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف.

الحسيني أبو ضيف

وفي تاريخ الصحافة، العديد من الشهداء، نذكر من بينهم الصحفي الجزائري الطاهر جاووت، والذي استشهد في 27 مارس من العام 1993، خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر في الفترة من 1991 وحتي العام 1999. شنت خلالها الجماعات الإسلامية، تحديدا الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباس مدني، حملات مسلحة ضد الشعب الجزائري، حيث خلفت المجازر الدموية التي نفذتها هذه الجماعات بما يقرب من ربع مليون قتيل مدني على يد هذه التنظيمات الإرهابية.

ميادة أشرف

ومن بين شهداء هذه المجازر الشاعر والصحفي والروائي "الطاهر جاووت"٬ الذي استشهد ولم يكن قد أكمل العقد الرابع من عمره، حيث مات وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، عندما اغتيل على يد جماعة إسلامية متطرفة أمام بيته وهو يهم بركوب سيارته، حيث أطلق عليه منفذو العملية زخات من الرصاص سقط على إثرها فورا.

ويعد الطاهر جاووت أول صحفي يستشهد ضمن قائمة ضمت سبعين صحفيا آخر جراء مذابح العشرية السوداء، خلال التسعينيات من القرن المنصرم.

الطاهر جاووت

سمير قصير

ومن شهداء الصحافة أيضا، الصحفي اللبناني سمير قصير، والذي اغتيل بسيارة مفخخة في بيروت، في الثاني من يونيو من العام 2005. أسس قصير العديد من الصحف اللبنانية من أبرزها جريدة “لبنان المكافح”، والتي كرسها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1982.

بدأ “قصير” عمله الصحفي وهو في السابعة عشرة من عمره، كتي ونشر في الصحيفة الناطقة بالفرنسية لوريون لوجور، وخلال الفترة من 1984 وحتي 1989 حرر جريدة الحياة اللبنانية الناطقة بالعربية في لندن.

وفي العام 1995 أسس جريدة “لوريون أكسبريس”، وهي صحيفة سياسية ثقافية شهرية، وشغل منصب المحرر العام لها حتي توقفها في العام 1998، وهو نفس العام الذي اتجه فيه إلي جريدة النهار اللبنانية، بمقالاته اليومية حتي اغتياله.

سمير قصير

وتخليدا لذكراه، خصصت مؤسسة سمير قصير منذ العام 2006 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي جائزة سنوية لحرية الصحافة.

غسان كنفاني

ومن شهداء الصحافة، الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، والذي اغتيل أيضا بعبوة ناسفة وضعت في سيارته، ببيروت عام 1972، وقد خصصت جائزة سنوية باسمه تقدمها مؤسسة فلسطين العالمية للأبحاث.

فضلا عن أعماله الأدبية والإبداعية التي تعد رواية “رجال في الشمس” أشهرها، عمل كنفاني في الصحافة، من خلال العديد من الإصدارات والجرائد والمجلات الصحفية، نذكر منها، عضويته في تحرير مجلة «الرأي» السورية. - عضو بتحرير مجلة «الحرية» اللبنانية. - رئيس تحرير جريدة «المحرر» في بيروت. - رئيس تحرير «فلسطين» في جريدة المحرر. - رئيس تحرير ملحق «الأنوار» في بيروت. صاحب ورئيس تحرير «مجلة الهدف» في بيروت.

غسان كنفاني

شهداء الصحافة في غزة

منذ إندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، وشهدت هذه الأحداث أكبر عدد لشهداء الصحافة في التاريخ الحديث والمعاصر.

وكان نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو كرم، قد تسلم أمس الخميس جائزة حرية الصحافة، والتي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، نيابة عن الصحفيين الذين غطوا حرب غزة، ووالذين استشهدوا خلال عملهم الصحفي، والذي تجاوز عدد الشهداء من العاملين في القطاع الإعلامي، وقطاع الصحافة الذين استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 قدر بـ 135 صحفي، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.