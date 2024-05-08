برلماني: ارتفاع الاحتياطي النقدي رسالة اطمئنان بقوة الاقتصاد المصري

قال النائب مجاهد نصار، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لنحو 41 مليار دولار، يتزامن مع اجراءات اقتصادية فاعلة منها توحيد سعر الصرف، وخفض التضخم وتشجيع الاستثمار الأجنبي وعقد صفقات ضخمة مثل صفقة رأس الحكمة وتداعياتها الاقتصادية الهائلة على الاقتصاد الوطني. يؤكد على حدوث رواج اقتصادي وخروج مصر من أنياب الأزمة الاقتصادية بتوجيهات السيسي، قائلا: ارتفاع الاحتياطي النقدي بشرة خير ورسالة اطمئنان بسلامة الاقتصاد المصري وقوة احتياطه.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان البنك المركزي المصري بوصول صافى الاحتياطات الأجنبية 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس، يؤكد على التعافي الاقتصادي المصري.

ولفت عضو صناعة البرلمان، أن مصر تستورد سلعا بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر، ويؤكد تأمين احتياجات مصر من السلع الاساسية والاستراتيجية.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لنحو 41 مليار دولار، يتزامن مع اجراءات اقتصادية فاعلة منها توحيد سعر الصرف، وخفض التضخم وتشجيع الاستثمار الأجنبي وعقد صفقات ضخمة مثل صفقة رأس الحكمة وتداعياتها الاقتصادية الهائلة على الاقتصاد الوطني.