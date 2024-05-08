الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

فتوح: اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات غزة دليل على عمليات إبادة الاحتلال

روحي فتوح
روحي فتوح

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مساء اليوم الأربعاء، أن اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات قطاع غزة حتى الآن وآخرها في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهي الثالثة في نفس المستشفى هو دليل جديد على عمليات الإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه الدموي على الشعب الفلسطيني، لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه.

وشدد فتوح في بيان له اليوم، علي أن اكتشاف المقابر الجماعية يوميا في المستشفيات والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين المئات حتى الآن، دليل واضح على حجم الجريمة المرعبة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي والذي يفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني، والذي تفوق تصور عقول البشر.

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وطالب فتوح المؤسسات الحقوقية الدولية، ومراكز الدفاع عن الشعوب التي تتعرض للإبادة والقتل، والمؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته المجرمين.

كما استنكر فتوح قيام بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي من الجمهوريين، بتهديد م يادعي عام محكمة الجنايات وذلك للتأثير على مجريات العدالة، وعدم محاسبة أعضاء وقادة في حكومة الاحتلال كمجرمي حرب.

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وسبق، وقالت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف سبع مقابر جماعية داخل مستشفيات القطاع حتى الآن، آخرها كان اكتشاف مقبرة جديدة هي الثالثة من نوعها في مستشفى الشفاء، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الممنهج على الشعب الفلسطيني والقطاع الطبي بهدف تدمير مقومات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني النازي.

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