الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: لن نقبل بقاء الاحتلال فى غزة.. والتوصل لاتفاق ليس من مصلحة نتنياهو

طاهر النونو
طاهر النونو

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، عن أن الحركة مستعدة لبحث المقترح الذي قبلته، وليس بحث مقترح جديد.

وأكد "النونو" في تصريحات له، أن حركة حماس جاهزة ومستعدة لمواصلة مواجهة العدوان الإسرائيلي ما دام مستمرًا، والاحتلال يدرك ذلك.

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طاهر النونو: احتمالية قبول بقاء الاحتلال في غزة صفر

وتابع "النونو" أنه بالنسبة لحركة حماس، فإن احتمالية بقاء الاحتلال في قطاع غزة هي صفر.

وأضاف أن الاحتلال يماطل ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه ليس من مصلحته التوصل إلى اتفاق.

وأكد أن موقف واشنطن منحاز إلى الاحتلال وعليها أن تضغط على تل أبيب لتقبل بالمقترح المطروح، لأن الموافقة على المقترح المطروح تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.

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وتابع "النونو": "الاحتلال يريد أن يباشر معركة جديدة تمتد لأسابيع أخري، ويريد الضغط سياسيًا من خلال توسيع العملية العسكرية في رفح".

وأوضح أن الاحتلال يريد أن يقدم سيطرته على معبر بري مدني على أنه انتصار كبير.

وفي سياق متصل، أعلن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، عن رفض الحركة أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح البري في قطاع غزة.

كما شدد على رفض المنظمة أي محاولات المس بالسيادة الفلسطينية عليه، بالشراكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

حماس طاهر النونو العدوان الإسرائيلى الاحتلال قطاع غزة

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